Coppie da reality, da Cecilia Rodriguez a Giulia Salemi è l'ora delle nozze

Chi ha detto che dentro i reality non nascono amori veri? La sorella di Belen il prossimo ottobre dirà sì a Ignazio Moser, conosciuto proprio dentro il Grande Fratello Vip. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono innamorati tra le mura della Casa, hanno un bimbo e sognano i fiori d’arancio. Ma non solo…

Quando Cecilia Rodriguez si è innamorata di Ignazio Moser, i maligni pensavano volesse far parlare di sé o che la storia non sarebbe durata. A dispetto delle malelingue i due ex gieffini vanno d’amore e d’accordo, convivono a Milano e nell’ottobre 2023 si sposeranno (con Belen Rodriguez a fare da testimone).

E che dire di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Lei aspetta la proposta di matrimonio vera, dopo che lui le ha riservato uno scherzo con un fake. Ma nelle intenzioni di entrambi c’è quella di allargare presto la famiglia.



La famiglia l’hanno già allargata Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Il loro amore nato davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip è sbocciato anche fuori. Sono genitori dello loro adorato Gabriele e non potrebbero essere più felici.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono conosciuti tra le mura del Gf, ma il loro amore è cresciuto dopo l’uscita dal reality. Lei ha da poco festeggiato i suoi primi 30 anni, lui le ha organizzato una bellissima festa a sorpresa. L’attrice definisce il suo fidanzato “fondamentale”.

Del resto, i precedenti famosi la raccontano lunga. Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli si sono conosciuti dentro la Casa. Sono sposati e hanno due bellissimi figli, Matilda e Tancredi. Anche la passione tra Francesca Rocco e Giovanni Masiero è scoccata quando erano entrambi gieffini. Oggi sono una famiglia, insieme alle loro bimbe, Beatrice e Ginevra.