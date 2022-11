Rosalinda Cannavò compie 30 anni, guarda la festa a sorpresa

La festa a sorpresa per i 30

Rosalinda Cannavò si è presentata al party a sorpresa, sensuale come non mai con un abito che le lasciava scoperte le spalle. Ha regalato sorrisi e attenzioni a tutti i presenti e un posto speciale al suo Andrea Zenga. “Ho sempre passato tutti i miei compleanni fuori casa perché per fortuna ho sempre lavorato. Fortuna, perché mi ritengo una persona molto, ma molto fortunata – ha scritto l’attrice sui social - Ringrazio e sono grata per tutto ciò che ho, che sto costruendo. Ma la cosa che più mi rende felice è sapere di avere accanto persone speciali. Il regalo più bello in assoluto è vedere mia madre che sta finalmente bene, mia sorella qui a Milano, tutti gli amici felici per me e accanto a me sempre, e infine le persone che nel lavoro mi supportano che ormai sono diventati una famiglia. Per quanto riguarda il mio fidanzato dico solo una cosa: fondamentale! Semplicemente grazie”.



L’invito di Francesca Michielin

Mentre Rosalinda Cannavò spegneva le candeline, dall’altra parte di Milano Francesca Michielin le faceva una proposta speciale a distanza. L’attrice ha partecipato all’edizione di “Tale e quale show” interpretando alla perfezione le canzoni della Michielin (applauditissima per l’esibizione sulle note di “Nessun grado di separazione”) che l’ha invitata a un duetto: “C'è Rosalinda Cannavò che ha fatto dei miei pezzi – ha detto la cantante - Vorrei invitarla al Mosso il 3 dicembre, io mi vesto da lei e lei da me".



L’amore per Andrea Zenga

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono innamorati durante la convivenza nella casa del "Grande Fratello Vip" l’anno scorso. Da quando sono usciti dal reality non si sono più lasciati, nonostante i reciproci impegni professionali. “Sono stati mesi impegnativi. Lontani. – ha scritto qualche settimana fa la Cannavò riferendosi a Zenga - Ci si ritrova il weekend e per la maggior parte delle volte io sono sempre molto stanca. Mille spostamenti, incastri per essere sempre lì, in prima fila a sostenermi. Grazie perché è nelle difficoltà che si capisce quanto ci si ama”.



Rosalinda Cannavò vittima di bodyshaming

L’attrice qualche mese fa è stata vittima di bodyshaming, ma a chi l’accusava di aver messo qualche chilo in più, Rosalinda Cannavò, che in passato ha sofferto di anoressia, ha risposto per le rime. Ora vive un rapporto sereno con il suo corpo. “In questi ultimi anni, sto lavorando molto sulla percezione che ho di me stessa. Mi sono sentita spesso impacciata, poco sensuale, e spesso mi sono io stessa paragonata alla sensualità patinata che vedevo in tv o suoi social – ha scritto ai follower - Oggi mi ritrovo a scoprire tanti aspetti dentro me e ad apprezzarli per la loro diversità e unicità. Non tutte saremo mai sensuali allo stesso modo, belle per il nasino perfetto, la bocca carnosa e un corpo da top model. La differenza non la fanno dei connotati fisici apparentemente perfetti, la fa l’amore che siamo disposti noi stessi a donarci: più amore diamo a noi stessi e più saremo lucenti per gli altri. Piccolo reminder per me, e per chi come me, spesso non si ama abbastanza”.