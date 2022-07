Rosalinda Cannavò shock: “Ecco le foto di quando ero anoressica”. Ma il post viene rimosso

Rosalinda Cannavò sceglie di parlare sui social dell’anoressia per mettere in guardia le ragazze e dare speranza a chi vuole guarire. Le foto impressionano e Instagram le rimuove come “inappropriate”. La reazione dell’attrice è furiosa.

“Mi hanno appena rimosso il post in cui in breve raccontavo la mia storia sull’anoressia. Non capisco quali siano le regole del mondo Instagram onestamente – si arrabbia Rosalinda – Un post inappropriato per cosa? Possibile che Instagram si attacchi a un reel che aveva come unico scopo quello di dare speranza a chi soffre di DCA, permettendo al contrario a chiunque di creare profili fake che non fanno altro che cyberbullismo? Io sono scioccata”.

Tra le foto della malattia scrive: “Mi ricorderò di te eccome. Ho i segni sul cuore e sulla pelle! Ma sconfiggerti è stata la cosa più difficile e giusta che potessi fare! Oggi sorrido, oggi sono felice senza di te. Lottate per tornare a sorridere e non permettete più a questo mostro di distruggervi la vita”. La ex gieffina che è arrivata a pesare 32 chili, ora sta bene ed è fidanzata con Andrea Zenga.



E lancia alcuni consigli a chi soffre come ha sofferto lei: “La vita senza disturbi alimentati è molto più bella, fidatevi da chi è passato da quello a questo. Affidatevi a degli esperti che vi possano aiutare”.