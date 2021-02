"Grande Fratello Vip", Andrea Zenga a Rosalinda: "Non conosco Adua, mi piaci tu"

Tra Rosalinda e Andrea è sempre più intesa nella Casa del "Grande Fratello Vip". I due si coccolano e si abbraccian a lungo e la Cannavò lo stuzzica: "Un po' mi vuoi bene?". E la risposta di Zenga non si fa attendere: "Non si vede? Sento delle cose forti, vorrei dimostrartelo appieno... mi hai colpito da subito. Adua non so chi sia, mi piaci tu... se vorrai un giorno mi racconterai ma a me non cambia niente".