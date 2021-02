Al "Grande Fratello Vip 5" Dayane affila gli artigli contro Rosalinda e Stefania

"Grande Fratello Vip 5", le emozioni della quarantunesima puntata Da video 1 di 19 Da video 2 di 19 Da video 3 di 19 Da video 4 di 19 Da video 5 di 19 Da video 6 di 19 Da video 7 di 19 Da video 8 di 19 Da video 9 di 19 Da video 10 di 19 Da video 11 di 19 Da video 12 di 19 Da video 13 di 19 Da video 14 di 19 Da video 15 di 19 Da video 16 di 19 Da video 17 di 19 Da video 18 di 19 Da video 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

La modella brasiliana dopo la puntata si sfoga con Samantha, che cerca di smorzare le sue critiche più feroci. Dayane è molto amareggiata per come è andata la discussione con Rosalinda: "Hanno girato la frittata a loro favore dicendo che sono gelosa. Ha fatto la scenata perché è in diretta, ma lo sapeva da prima come la penso".



Dayane contro Rosalinda: "Ha fatto la scenata solo per la diretta" - Dayane chiarisce che non ha mai avuto intenzione di manipolare la ragazza, ma solo di proteggerla: un tentativo durato cinque mesi e che ora è decisamente terminato. Samantha dal canto suo prova a far ragionare l’interlocutrice: perché queste cose non le riferisce direttamente a Rosalinda? Dayane al momento, però, non ne vuole sapere: ormai Rosalinda deve vivere la sua storia d’amore con Zenga.

"Stefania ha approfittato di me e Rosalinda" - Poco dopo la brasiliana ne ha anche per Stefania. Da una parte la stima come giocatrice, riesce sempre a uscire da ogni lite senza un graffio, ma dall’altra è delusa del suo tentativo di approfittare della lite con Rosalinda. Secondo lei, poi, il Grande Fratello lo "vincerà uno non vero in questo gioco perché non siamo in un mondo giusto”.



Dayane e Rosalinda, un letto per due - Dayane si lamenta con Tommaso del fatto che di notte si sveglia in continuazione per l’apertura della porta e l'influencer le propone di tornare a dormire con Rosalinda, ma l'attrice rifiuta immediatamente. Dayane coglie la palla al balzo per litigare: "Come no, mica il letto è tuo". La ragazza però ribatte che ormai il letto è suo.



La proposta di pace della Orlando - Prima di andare a dormire Dayane e Stefania, nonostante gli scontri, si punzecchiano con ironia. L’una afferma che la Orlando “ha vomitato tutto il veleno oggi”, l’altra che “voglio bene a Dayane, da oggi possiamo ricominciare".

