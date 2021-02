“Grande Fratello Vip”, Samantha fa da paciera tra Rosalinda e Dayane

Nel " Grande Fratello Vip " il rapporto fra Rosalinda e Dayane è ormai appeso a un filo. Da quando la Cannavò si è legata a Zenga qualcosa tra le due si è irrimediabilmente rotto. Samantha vorrebbe aiutarle ma non sa come fare, così a tarda notte chiede consiglio a Stefania. "Le vedo tanto complici... eppure non so più come aiutarle", ammette la De Grenet.





Rosalinda, dopo i battibecchi con Dayane, ha palesato tutti i suoi dubbi e incertezze riguardo il rapporto d'amicizia con la modella. D'altra parte la Mello dice tutto quello che le passa per la testa, senza pensare troppo alle conseguenze delle sue parole su chi ha di fronte.





"Io mi sono resa conto che sono stata male inutilmente" si confida Stefania, spiegando a Samantha come alcune parole dette da Dayane l'abbiano ferita in passato allo stesso modo di Rosalinda. "Dice le cose per stuzzicare, all'inizio uno ci casca, poi impari".

"Aiutala tu Rosalinda perché io questa cosa non l'ho vissuta, non so più come spiegarglielo", dichiara Samantha. La Orlando, infatti, ha una visione abbastanza chiara dell'indole della brasiliana: "Tommaso ha centrato il punto, Dayane se la prende quando vede che non può più esercitare potere su di lei".

"Sicuramente si vogliono bene, ma se Rosalinda va per la sua strada Dayane fa marcia indietro", continua Stefania. La De Grenet, però, non sa più cosa fare per salvare la loro amicizia: "Le vedo tanto complici... eppure non so più come aiutarle".

