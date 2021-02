"Grande Fratello Vip", l'abbraccio tra Rosalinda e Dayane sancisce la pace

Durante l'ultima puntata del " Grande Fratello Vip " il rapporto fra Rosalinda e Dayane sembrava essersi sgretolato definitivamente tra i battibecchi per la nomination a Giulia e le incomprensioni sul sentimento divampato tra l'attrice e Zenga. Ma probabilmente l'amore che le lega è troppo grande per essere bruscamente interrotto. Le due poco dopo essersi sfogate rispettivamente con Samantha e Stefania si lasciano andare a un abbraccio riconciliatore molto appassionato.

“Non riesco a farmi scivolare le cose addosso perché ci tengo a lei. Sapere che non mi sostiene con Zenga mi fa male", si era sfogata così Rosalinda poche ore prima con Samantha, che le aveva dato consigli materni per come riavvicinarsi all'amica. Mentre Dayane, parlando con Stefania, si era detta confusa dall’approcco al gioco di Rosalinda, dalle relazioni e dalle nomination espresse ultimamente, non in linea con quello che ritiene essere il pensiero dell'amica. E la Orlando le aveva consigliato di non essere così drastica nel suo rapporto con l'attrice: “Non ti ha voluto escludere, lo sai che ti vuole bene. Riflettici".

Dopo i rispettivi sfoghi, qualcosa è cambiato tra le due e la pace delle Rosmello esplode in cucina. "Ci sarò sempre, al di là di questo gioco. Perché ti voglio bene", spiega Rosalinda all'altra. La modella le sussurra: "Voglio che tu sia felice. Lo sai, vero?" alludendo al rapporto amoroso con Andrea Zenga.

"Certo, tutto il resto non conta", ribatte l'attrice in un dialogo intenso e serrato. Dayane le ricorda quante volte abbia lottato nella Casa per la sua felicità: "Goditi questo momento, non farlo rovinare da nessuno", le raccomanda prima all'abbraccio si aggiunga uno sguardo carico di affetto.

TI POTREBBE INTERESSARE: