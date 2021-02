"Grande Fratello Vip", è rottura tra Rosalinda e Dayane: la fine dei Rosmello

A sancire ancor di più la fine dei Rosmello ci ha pensato un aereo che ha sorvolato la Casa con un messaggio rivolto a Dayane: "D ♡ SEI L'UNICA CERTEZZA SIAMO SOLO CON TE EX ROSMELLO". La modella prende subito con entusiasmo la sorpresa dei suoi sostenitori malgrado il messaggio sia ben chiaro così, dopo aver ringraziato, rientra in Casa dicendo: "Ragazzi ormai abbiamo preso strade diverse è evidente".

Ma il messaggio in realtà lascia di stucco Rosalinda che, leggendo nelle parole dei fan un'accusa verso di lei, abbandona il gruppo per andarsi a rifugiare in camera da letto. Tommaso raggiunge immediatamente la giovane che, con gli occhi lucidi, si commuove dicendo: "Ho fatto di tutto per lei, questo non me lo merito... ci rimango male perchè ci tengo e non mi ha capita" mentre il coinquilino la conforta premurosamente: "Ma tu non devi farti cambiare l'umore da queste cose".

Quando arriva Zenga capisce perfettamente lo stato della compagna d'avventura si stende accanto a lei. Abbracciandola la consola: "Lo so che è pesante come situazione ma io ci sono, ti siamo tutti vicini".

L'aereo dei fan ha lasciato in Rosalinda un pesante malumore che ha incuriosito i coinquilini spingendoli a chiedere un parere direttamente a Dayane. "Sono stanca di vedere lei con la faccia triste, se fai un passo... fallo felice!" spiega la modella nervosamente. "L'affetto non cambia ma io non sarò lì a coccolarla mi dispiace", aggiunge mostrandosi irremovibile sulle sue decisioni.

Stefania cerca di smorzare i toni facendo da paciere fra le due coinquiline: "Non devi mettere in discussione la tua amicizia per una cosa fra lei e Giulia". Ma la modella è decisa: "Non c'è nulla da risolvere, lei deve riprendere la sua vita in mano e io non voglio essere in mezzo".

