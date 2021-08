Rosalinda Cannavò pensa al congelamento degli ovuli: "Vedo il mio corpo cambiare"

Rosalinda Cannavò sta vivendo una storia d'amore con Andrea Zenga da quando si sono incontrati all'interno della Casa del "Grande Fratello Vip" . All'orizzonte non c'è nessun matrimonio in vista, né una gravidanza. Su Instagram l'attrice 28enne non nega il desiderio di diventare mamma, anche se però non è un progetto a breve termine: "Da un po' di tempo sono in paranoia su questa cosa nel senso che il tempo passa e vedo il mio corpo cambiare. Accetto tutti i cambiamenti fisici anche se è normale essere un po' stravolti".

"Ma la cosa che più mi fa paura non è invecchiare fisicamente a livello estetico, ma che questo in futuro possa intralciare la mia voglia di diventare madre, di creare una famiglia", continua la Cannavò nelle storie di Instagram. Una preoccupazione che l'ha portata a rivelare ai follower: "In realtà è da un po' di anni che pensavo a questa cosa perché già avevo previsto che non sarei diventata mamma ad una età molto giovane e volevo preservare questo momento di alta fertilità anche in futuro per facilitare il tutto. E secondo me è una buona cosa".

L'attrice ha spiegato: "Quindi sono andata a cercare online un posto che mi permetta di congelare gli ovuli". Se i follower hanno interpretato questo argomento come una possibilità che Rosalinda e Andrea diventino a breve genitori, lei però frena tutti: "Vi prego, parlando di congelazione degli ovuli significa che attualmente non sono incinta. Non fate supposizioni basate sul nulla".