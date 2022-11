Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, arriva la proposta di matrimonio... ma è un fake

Quello che tutti si immaginano, e che la stessa influencer spera, è una proposta di matrimonio in piena regola ripresa dalle telecamere: "Penso che questo sia il momento giusto per chiedertelo..." esordisce lui. Ma il finale è a sorpresa.

La gag di Pierpaolo Pretelli

La scenetta tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è andata in onda durante la puntata di "Salotto Salemi". Nel corso della trasmissione la showgirl è stata vittima del suo compagno, ospite in studio, che le ha giocato un tiro mancino. "Penso che questo sia il momento giusto per chiedertelo..." dice lui, e Giulia Salemi lo guarda stupita ed emozionata aspettandosi l'anello da un momento all'altro. Ma lui conclude la frase alzandosi: "Andiamo a cena insieme?". La magia si è interrotta in un attimo.

Nozze? Non adesso

Forse Giulia Salemi è rimasta un po' delusa, ma l'ha nascosto benissimo. Allo scherzo di Pierpaolo Pretelli ha reagito ridendo a crepapelle. "Ma sei un cretino!" ha esclamato. Del resto le voci su fiori d'arancio in arrivo circolano già da un po' e lei in un'intervista a SuperguidaTv lei aveva ammesso: "Quando mi farà la proposta ci sposeremo, per adesso viviamo giorno per giorno" e, almeno per un attimo deve aver pensato che fosse davvero giunto il momento. Per ora si è dovuta accontentare, nell'attesa che la proposta seria arrivi per davvero.



I Prelemi sono già una famiglia

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti a fine 2020 durante la partecipazione al "Grande Fratello Vip" e da allora non si sono più lasciati. L'amore è scoccato davanti alle telecamere ed è proseguito in diretta social: i Prelemi sono amatissimi dai follower, che non si perdono mai le loro avventure. Pierpaolo Pretelli ha un figlio, Leonardo (4 anni, avuto da Ariadna Romero), con cui Giulia Salemi ha un ottimo rapporto. Inoltre lei e il suo compagno hanno adottato insieme Prince Valiant, un dolcissimo spitz di pomerania. Il desiderio di diventare presto marito e moglie c'è, ora hanno fatto le prove generali con la proposta di matrimonio fake... in attesa che arrivi presto quella vera.