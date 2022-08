Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli verso le nozze?

La lontananza dai social di Giulia e Pierpaolo nel giorno del compleanno di lui aveva fatto temere una crisi, ma i due hanno smentito con un video che li vede affiatati e complici come non mai mentre ridono e si baciano. Secondo Dagospia i Prelemi vorrebbero approfittare di un momento magico dal punto di vista lavorativo per coronare il loro sogno romantico di diventare marito e moglie. Dopo poco più di un anno e mezzo d'amore la coppia, nata nella casa del "Grande Fratello Vip" sembra pronta al grande passo.



Che il matrimonio fosse nei loro programmi non era un mistero: "Quando mi farà la proposta ci sposeremo, per adesso viviamo giorno per giorno" aveva detto la Salemi a SuperguidaTv. La loro unione troverebbe l'approvazione di migliaia di follower ma anche la benedizione della mamma della sposa. In occasione del compleanno del futuro genero, Fariba Terani ha scritto sui social: "Tanti auguri cordiali. Sei speciale, non cambiare mai". Non resta che inviare le partecipazioni...