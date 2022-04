Giulia Salemi compie gli anni, festa "power" con tanti amici vip

Immancabile al suo fianco il compagno Pierpaolo Pretelli , con cui fa coppia da più di un anno, che l'ha presa sulle spalle e le ha regalato un giro d'onore tra gli ospiti. Una festa "power" in cui non sono mancati palloncini, fiori e brindisi e una scenografica torta con le candeline.

Leggi Anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli allargano la famiglia: arriva Prince Valiant

Giulia ha scelto un vestito sexy e sofisticato, corto e con una scollatura molto particolare che enfatizzava il décolleté. Bellissima e splendente come non mai, vera regina della festa, si è scatenata insieme ai suoi ospiti. Risate, foto, passi di danza, calici alzati e quel giro seduta sulle spalle di Pierpaolo hanno reso la serata indimenticabile.

Leggi Anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Madonna di Campiglio, vacanza al bacio sulla neve

La Salemi ha dato appuntamento a tanti amici vip in un noto ristorante di sushi milanese. A celebrare il suo giorno speciale c'erano tra gli altri

Tommaso Zorzi, Martina Hamdy, Paola Di Benedetto e Sonia Lorenzini

Veronica Ferraro e Nima Benati

Matteo Evandro

, con cui ha condiviso l'esperienza del "Grande Fratello Vip", le influencere lo stilistache non ci hanno pensato due volte a condividere sui social i momenti più belli della serata.

Leggi Anche Giulia Salemi acchiappa il bouquet: aria di nozze con Pierpaolo Pretelli

Ma non solo appuntamenti glamour per il compleanno di Giulia. L'influencer ha deciso di trascorrere la giornata insieme a Pierpaolo impegnata in un'opera di beneficenza. "Ci siamo rimboccati le maniche ed abbiamo preparato e imballato i bancali con strumenti chirurgici, coperte e cibo secco che il giorno dopo sono partiti su un camion diretto in Ucraina e consegnati alla popolazione e agli ospedali" ha raccontato postando un video della sua giornata di volontariato.

Potrebbe interessarti anche: