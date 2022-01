Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Madonna di Campiglio, vacanza al bacio sulla neve

Tgcom24 1 di 28 Instagram 2 di 28 Instagram 3 di 28 Instagram 4 di 28 Instagram 5 di 28 Instagram 6 di 28 Instagram 7 di 28 Instagram 8 di 28 Instagram 9 di 28 Instagram 10 di 28 Instagram 11 di 28 Instagram 12 di 28 Instagram 13 di 28 Instagram 14 di 28 Instagram 15 di 28 Instagram 16 di 28 Instagram 17 di 28 Instagram 18 di 28 Instagram 19 di 28 Instagram 20 di 28 Instagram 21 di 28 Instagram 22 di 28 Instagram 23 di 28 Instagram 24 di 28 Instagram 25 di 28 Instagram 26 di 28 Instagram 27 di 28 Instagram 28 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci

Amore in vetta per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che hanno iniziato l’anno con una bella vacanza sulla neve. I due ex gieffini sono a Madonna di Campiglio per un po’ di relax e coccole di coppia tra discese in pista e brindisi tra le montagne. Per Pierpaolo è la prima volta con gli sci ai piedi, ma sembra cavarsela bene, Giulia si sente arrugginita ma dà prova di essere brava e a fine giornata per ripagarsi dalle fatiche sulla coltre bianca, un “mare” di passione di coppia!