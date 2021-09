Giulia Salemi acchiappa il bouquet: aria di nozze con Pierpaolo Pretelli

Profumo di fiori d’arancio per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Dopo un’estate d’amore, con tanto di prove di famiglia allargata, la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip pare abbia voglia di nozze. Invitati al matrimonio di una coppia di amici prendono appunti sui dettagli che vorrebbero alla loro cerimonia. E Giulia si lancia nella mischia per prendere il bouquet della sposa. Lo acchiappa e dice all’ex velino: “Non c’è più scampo”.

Tra le amiche della sposa, Giulia Salemi si mostra la più intraprendente: si lancia alla ricerca del bouquet e quando riesce ad aggiudicarselo non sta più nella pelle. Come una bimba felice del bottino conquistato, saltella sorridente e si mette in posa per le foto di rito. Pierpaolo invece, ironico e divertente finge di scappare nel prato lontano dalla sua promessa sposa.



Eppure, già da diverse settimane si rincorrevano le voci e gli indizi sulla voglia di convolare a nozze dei due. Like e post sospetti hanno fatto pensare a un matrimonio imminente e ora che la Salemi ha afferrato pure il bouquet tutto pare portare nella direzione dei fiori d’arancio. Intanto Giulia e Pierpaolo si divertono al ricevimento degli amici. “Le domeniche che mi fanno sognare” scrive la Salemi postando le foto più belle dell’evento. “Godiamoci ogni momento” aggiunge Pretelli con i suoi scatti del wedding-day.

