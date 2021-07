Giulia Salemi alla festa di compleanno del figlio di Pretelli

Giulia appare solo in un video di spalle mentre tiene per mano Leo e cammina verso l’auto. La scelta di lasciare spazio ai genitori e di fare solo da regista per il compleanno del bambino è stata molto apprezzata dai fan della coppia che hanno elogiato ancora una volta la bella Salemi. Giulia ha commentato la festa scrivendo: "Il papà migliore del mondo, subito dopo papà Mario [Mario Salemi, padre di Giulia, ndr] … Siete meravigliosi". La ex gieffina ha anche condiviso la foto di Ariadna con il figlio in braccio e ha scritto: “Mamma” con un cuoricino bianco.



Intanto prosegue a gonfie vele l’estate bollente di Pierpaolo e Giulia che dopo la vacanza alle Maldive si godono il mare italiano. Dalla Sardegna, in particolare, hanno lanciato scatti e video infuocati dei loro corpi avvinghiati. L’alchimia tra i due è alle stelle.

