Quarantena da single: dalla Guaccero a Ruffini guarda cosa fanno

Alba Parietti legge molto, la nota di allegria sono cani e gatti e parla solo con chi ne ha voglia. Giulia Salemi trascorre la quarantena con un amico e se si sveglia con i capelli crespi, pazienza! Cristiano Malgioglio fa esperimenti con la lavatrice, legge, scrive e quando ha la voce rauca va in tilt. Bianca Guaccero gioca tanto con la figlia e resta spensierata. Paolo Ruffini vive in un residence e finge di essere in una spa. Ecco la quarantena da vip single.

“Ho una nuova routine: lettura dei quotidiani, lettura dei libri di amici scrittori, poi, più avanti riprenderò i classici, ginnastica, cucino qualcosa che mi stimoli il desiderio di mangiare… - racconta Alba Parietti al settimanale Chi – Parlo solo con le persone con cui ho un rapporto più intimo, cerco di occuparmi dei progetti futuri, di pensare al domani”.

“Sono single ma non sono sola… perché gli amori vanno e vengono, ma gli amici veri restano. E poi la quarantena con il fidanzato è pesantissima, scatta la litigata facile e devi sempre mantenere il sex appeal – racconta Giulia Salemi in isolamento con Matteo Evandro – Ci sono giorni in cui mi lavo solo i denti e ho il capello crespo”.

“Sto chiuso in casa come una gatta randagia quando fuori ci sono i fuochi d’artificio – dice Cristiano Malgioglio sulle colonne di Chi – Di giorno faccio pastrocchi: ho lavato tutto, le maglie di cachemire a 60 gradi… La torta di banane non la faccio più, è meglio il frullato, sento il bisogno di semplicità…”.



“Faccio finta di essere in una beautyfarm: ho la palestra, ho un prato… - dice Paolo Ruffini single in isolamento – Mi sto dedicando ad attività di sensibilizzazione… e ne approfitto per scrivere due film che avevo già in mente da un po’. Gli affetti? Vedo solo la mia ex moglie, abbiamo scelto così, lei abita vicinissimo”.

“In questo momento sono completamente appagata dall’amore per mia figlia Alice: giochiamo, la trucco da principessa, la pettino… - spiega Bianca Guaccero – A volte mi manca un adulto con cui chiacchierare, il contatto fisico con le persone, ma in fondo essere single mi aiuta a mantenere quella spensieratezza necessaria per lei”.

