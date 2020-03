Coronavirus, le vip di corsa al supermercato: guarda la spesa dei famosi

A Hollywood Charlize Theron riempie il carrello della spesa dopo che anche in America è scattata l’allerta coronavirus. Anche Selma Blair con la mascherina fa incetta di cibo insieme al fidanzato Ron Carlson. In Italia Taylor Mega fa una storia mentre va al supermercato e dice: “Anche fare la spesa è difficile”. Christian Vieri in una foto di pochi giorni fa con mascherina per andare in un negozio di alimentari.

Charlize Theron accompagnata dalla figlia in un supermercato a Hollywood fa la scorta riempiendo tutto il carrello. Anche Selma Blair con mascherina si fa scortare dal fidanzato Ron Carlson per fare la spesa e carica l’auto di tutto quel che potrebbe servire. Helena Bonham Carter passeggia con cane e fidanzato tenendo stretto un sacchettino con beni appena acquistati. Kate Hudson imbacuccata, ma spericolata esce di casa a piedi con i figli nonostante, l’ordine “Stay at home” in vigore a Los Angeles.

A Milano, invece, Taylor Mega posta una storia social in cui mostra il momento in cui esce per fare acquisti con mascherina e cappuccio in testa. “E’ difficile anche fare la spesa” racconta. Pochi giorni fa, anche Christian Vieri aveva postato un’immagine con la mascherina durante un’uscita da casa e aveva scritto: “Maschera e guanti per fare la spesa”.

Caterina Balivo invece dal salotto di casa col pc sulle gambe cercava di comprare sul web: “Ragazzi è da giorni che provo a fare la spesa online, ma niente. Tutte le date sono “full” fino a fine marzo per qualsiasi supermercato. Adesso è vero che non so cucinare, però qualcosa dovremo preparare eh. Il vero problema sono i detersivi poi. Sotto casa le mie amate botteghe non li vendono. A voi come va?”.

