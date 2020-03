Vip, gara di dirette social per intrattenere i follower a casa

Si rivoluziona tutto. Anche l’intrattenimento social. Da qualche giorno fioccano le dirette dei personaggi dello showbiz sulla scia del motto “Io resto a casa”, promuovono raccolte fondi e raccontano di allenamenti, pulizie domestiche, momenti in cucina, consigli con libri da leggere e tutto ciò che può servire per allietare le giornate in casa dei follower. Bobo Vieri, Chiara Ferragni, Fedez, Victoria Cabello, Giulia De Lellis e molti altri regalano palinsesti gratuiti on demand.