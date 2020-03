Fa sorridere, ma nello stesso tempo lancia un messaggio social intelligente. Bobo Vieri abituato a lanciare sfide, balletti e scherzi su Instagram, questa volta inventa una challenge sull’onda del motto “Io resto a casa”: fare le pulizie per 15 giorni. In cambio vorrebbe la libera uscita con gli amici, sognando Las Vegas con Pucci, Ventola e Rosario . E coinvolge anche Stefano De Martino, Alessandro Matri, Bernardo Corradi. Intanto la gravidanza di Costanza Caracciolo è agli sgoccioli…

Bobo Vieri è un casalingo disperato: guarda come pulisce casa Instagram 1 di 29 Instagram 2 di 29 Instagram 29 di 29 Instagram 29 di 29 Instagram 29 di 29 Instagram 29 di 29 Instagram 29 di 29 Instagram 29 di 29 Instagram 29 di 29 Instagram 10 di 29 Instagram 11 di 29 Instagram 12 di 29 Instagram 13 di 29 Instagram 14 di 29 Instagram 15 di 29 Instagram 16 di 29 Instagram 17 di 29 Instagram 18 di 29 Instagram 19 di 29 Instagram 20 di 29 Instagram 21 di 29 Instagram 22 di 29 Instagram 23 di 29 Instagram 24 di 29 Instagram 25 di 29 Instagram 26 di 29 Instagram 27 di 29 Instagram 28 di 29 Instagram 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi anche>Costanza Caracciolo a spasso con Vieri sfoggia il pancione

“Mi raccomando ragazzi, state a casa. Dobbiamo stare in casa. Io per non stare sul divano, pulisco… Il bagno della Coco faceva schifo, ora è diventato uno spettacolo” dice mentre pulisce il bagno di casa, ripreso in video da una divertita Costanza.

Poi spolvera le mensole in salotto e la Caracciolo gli dice: “Oggi ti meriti un super piatto di pasta”. E lui replica: “No, la pasta non la voglio, mi merito 4 giorni a Las Vegas con Pucci, Ventola e Rosario. Quattro giorni a Las Vegas me li dai o no?” e la ex velina ride: “Ci devo pensare, non posso dirlo”.

“Io voglio andare a Las Vegas. Pulisco di tutto per 15 giorni dalla mattina alla sera, perché dobbiamo stare in casa. Tutti i giorni, se sono bravo… me li dai tre giorni?”. Lei ride. Bernardo Corradi accetta la sfida di Bobo e si lascia filmare dalla moglie Elena Santarelli mentre ramazza; mentre Alessandro Matri diventa un cuoco provetto con gli straccetti di pollo tra le risate di Federica Nargi.

Ti potrebbe interessare: