Costanza Caracciolo a spasso con Vieri sfoggia il pancione

Ormai Costanza Caracciolo non si nasconde più: da quando ha annunciato a "Verissimo" la sua seconda gravidanza, sfoggia con orgoglio il pancione. Il settimanale Vero l'ha fotografata a passeggio a Milano con il marito Christian Vieri e il cognato Massimiliano , con il ventre prominente in bella vista sottolineato dal maglioncino.

LEGGI ANCHE >

Costanza Caracciolo in esclusiva a "Verissimo": "Sono incinta, aspetto una femmina"

Sarà una femmina e nascerà in primavera, ha confidato la Caracciolo al pubblico di Silvia Toffanin. La showgirl ha voluto aspettare quanto più possibile per dare il lieto annuncio, anche se le sue forme avevano già destato più di un sospetto nei suoi fan. Ora che finalmente ha condiviso la gioia di dare una sorella alla sua Stella, l'ex velina ha smesso di nascondere il pancione sotto abiti larghi. Sui social pubblica foto con le curve in bella vista, poi a spasso con Vieri lascia aperto il cappotto. La felicità di diventare mamma per la seconda volta è incontenibile.

Potrebbe interessarti: