Bianco e rosa e tante stelline dorate. Per la festa per il primo compleanno della loro piccola Stella , Costanza Caracciolo e Bobo Vieri hanno puntato su dolcezza e romanticismo. Tanti ospiti vip al party, tra cui Cecilia Capriotti e Davide Bombardini , che hanno posato con i genitori della festeggiata. Negli scatti social c'è un dettaglio che non può passare inosservato: sotto l'abito morbido della ex velina spunta un pancino sospetto.

Nelle ultime settimane le curve della Caracciolo sono apparse via via sempre più morbide, nonostante gli abiti comodi sfoggiati per le foto su Instagram. Mentre abbraccia la sua piccolina in posa davanti alla torta, Costanza fa fatica a nascondere il ventre pronunciato. Il tam tam è già partito: da tempo si vocifera di un secondo bebè in arrivo per Vieri e sua moglie. Loro non confermano né smentiscono le voci, ma le immagini che arrivano dal compleanno di Stella, con la showgirl più florida che mai, non fanno che alimentare i rumor.

La piccola Vieri compie un anno e alla festa Costanza Caracciolo sfoggia il pancino Instagram 1 di 22 Instagram 2 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: