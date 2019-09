Costanza Caracciolo, che serate mondane con Vieri!

Una coppia collaudata, sorridente, felice, innamorata. Costanza Caracciolo e Christian Vieri non rinunciano alla vita mondana e dai parterre modaioli a cui è invitata la ex velina fino ai gala sportivi di competenza dell'ex calciatore i due si presentano eleganti e in grande spolvero. Selfie, video e sorrisi a favor di smartphone per i genitori della piccola Stella.