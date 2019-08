Bobo Vieri, vacanze da bomber con Costanza e Stella

Gli anni di follie e sregolatezze se li è lasciati alle spalle, Bobo Vieri ha messo la testa a posto ed è un marito modello per Costanza Caracciolo e un papà affettuoso con la figlia Stella, come dimostrano le foto della loro vacanza a Formentera pubblicate dal settimanale Gente. In acqua gioca con le sue donne, scherza con la piccolina, le insegna a nuotare e non ha occhio che per lei.