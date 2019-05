Costanza Caracciolo, prima foto social con la piccola Stella

Era da tempo che i follower aspettavano uno scatto del genere, e Costanza li ha accontentati: per le presentazioni ufficiali ha scelto un'immagine in cui mostra la figlia di schiena e, con l'occasione, pubblicizza un brand di gioielli.



La sua gioia nello stringere Stella a sé traspare tutta dallo sguardo, oltre che dalle parole che accompagnano lo scatto: "Quando mi chiedono cos’è per te essere mamma, è come quando mi chiedono cos’è per te l’amore... Mi mancano le parole per esprimere entrambe le cose, ma ho gli occhi che rispondono per me... È vero quando diventi madre, la vita ti cambia, ed oggi sono orgogliosa di mostrarmi con la mia nuova vita..."



Un'immagine tenerissima, che in pochissimo tempo ha ricevuto una pioggia di cuori e commenti, da quello di Maddalena Corvaglia ("Oddio la piccola Stellina") a quello di Melita Toniolo ("Stupenda").