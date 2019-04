Costanza Caracciolo e Bobo Vieri “debuttano” a Miami con Stella

Boccoli biondi sciolti al vento e lunghe passeggiate in riva al mare con il suo amore. Costanza Caracciolo è volata a Miami con la figlia Stella, nata lo scorso novembre, per raggiungere il marito (sposato in gran segreto a Milano), Bobo Vieri che in Florida è di casa. “La nostra bimba vivrà nella città americana quando a Milano fa freddo, così imparerà l'inglese” aveva detto al Settimanale Nuovo la ex velina.

E così si godono un anticipo di luna di miele a tre in attesa delle nozze sontuose in Italia. Dopo il rito civile top secret, ci sarà una bella festa, forse in Sicilia. Per il viaggio di coppia, invece, preferiscono aspettare: Stella è ancora piccola. Vieri come papà se la sta cavando benissimo: “E' bravissimo, fin dai primi giorni mi ha aiutato con la bambina – racconta Costy – All'inizio non sapevamo proprio da dove cominciare, poi abbiamo preso confidenza e adesso siamo perfetti”.



In America Christian Vieri fa il commentatore sportivo, mentre la ex velina si dedica alla bambina. “E' una mamma fenomenale – confida Bobo – Ho capito subito che era la donna giusta con cui costruire una famiglia”.