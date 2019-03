"Nozze segrete per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri"

Fiori d'arancio a sorpresa per Costanza Caracciolo e Christian Vieri che, stando all'indiscrezione riportata dal settimanale Gente, si sarebbero sposati in gran segreto lo scorso 18 marzo. La cerimonia, intima e informale, avrebbe avuto luogo a Villa Litta Modignani a Milano.

Secondo la rivista, Bobo avrebbe scelto un look casual e anche l'ex velina avrebbe rinunciato al classico abito bianco in favore di pantaloni neri e camicia chiara. Al termine della cerimonia, il presidente del Municipio Giuseppe Lardieri, che ha celebrato le nozze, avrebbe dedicato agli sposi la commovente poesia di Neruda "Se saprai starmi vicino".



Il matrimonio tra Vieri e la Caracciolo arriva dopo neanche due anni d'amore e la nascita di una bimba, Stella, avvenuta lo scorso novembre. Che tra loro il sì fosse imminente era ormai assodato, dopo la comparsa delle pubblicazioni, ma per ora sui social non c'è nessuna traccia dei festeggiamenti. Intanto follower sono in trepida attesa, pronti a scatenarsi con gli auguri.