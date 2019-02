Caracciolo e Vieri si sposano, ecco le pubblicazioni

Prima che tra loro scoccasse la scintilla, l'ex calciatore e Costanza si conoscevano già da tempo. Da quando tra loro è nato l'amore, nell'estate 2017, non si sono più lasciati: felici, teneri, innamorati, così si mostrano sui social tra viaggi, coccole e bigliettini romantici. Dopo la nascita di Stella, ora la coppia pensa alle nozze, che dovrebbero essere celebrate entro l'estate. "Se dopo la nascita della bimba ci sarà il matrimonio? Non lo so, se mi farà la proposta sì", aveva detto l'ex velina a Verissimo solo qualche mese fa. Evidentemente Bobo era in ascolto.