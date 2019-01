Caracciolo-Vieri, la prima poppata pubblica di Stella

Nulla ferma Costanza Caracciolo pizzicata in un locale mentre nutre la sua piccola Stella."Io mi sento molto fortunata e fino a quando potrò la allatterò al seno", ha confessato la compagna di Christian Vieri sulle pagine di Diva e Donna. Felice e innamorata della sua famiglia, l'ex velina resta in attesa della fatidica domanda. "Fino a quando non si mette in ginocchio e mi fa una proposta come si deve io... mi riservo". Bobo avvisato.