Bobo Vieri è "incinto": aspettiamo un maschietto

Sono lontani i tempi in cui faceva girare la testa sfoggiando addominali scolpiti, ora il fisico di Bobo Vieri è decisamente più rilassato e la tartaruga ha lasciato il posto a una pancia meno tonica. "Aspettiamo un maschietto, siamo al sesto mese", scherza in un video con il comico Andrea Pucci . L'ex calciatore ha già pensato al nome per il "nascituro": Luigi. Chissà cosa ne pensa sua moglie Costanza Caracciolo ?

A torso nudo, Vieri scherza con Pucci mettendo in mostra un fisico non proprio atletico. Il comico lo prende in giro, e l'ex bomber se la ride di gusto. "Siamo in tre: io, Bobo e suo figlio che sta arrivando, un maschietto" e, considerando le dimensioni della pancia, aggiunge: "Aspettiamo un capriolo piccolino". "Come lo chiamiamo?" chiede poi l'attore. "Luigi", risponde prontamente l'altro, tra le risate generali.



D'altronde, che Christian e Costanza abbiano voglia di allargare la famiglia è risaputo. Per il momento però, niente maschietto in vista: la coppia si gode la piccola Stella. Proprio in questi giorni la bambina, nata lo scorso novembre, è stata battezzata. Una cerimonia intima, alla quale hanno partecipato solo i parenti più stretti della coppia.