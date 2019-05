Bobo Vieri papà tenerissimo con la sua Stella

Sono lontani i tempi delle estati folli e delle notti brave: da quando è nata la sua piccola Stella, la vita di Christian Vieri è totalmente cambiata. Dismessi i panni del latin lover, ha indossato quelli del papà modello. Il settimanale "Chi" l'ha fotografato a Milano, tutto coccole e smorfie buffe per la sua primogenita. Non mancano poi le attenzioni per sua moglie, Costanza Caracciolo, anche lei riempita di baci.