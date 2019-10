Per Caracciolo e Vieri arriva un altro bebè: guarda le foto

Le forme arrotondate, il viso radioso e il sorriso di chi porta in grembo un dolce segreto da cullare. Costanza Caracciolo nelle ultime uscite mondane è apparsa più raggiante che mai e insieme a Christian Vieri in un'intervista tv ha ammesso di voler allargare presto la famiglia. Secondo il settimanale Chi, il progetto sarebbe già realtà e la ex velina sarebbe in dolce attesa di un'altra bambina, dopo Stella, nata un anno fa.

Il settimanale ha paparazzato Costanza e l'ex calciatore a passeggio per Milano. Lui spinge il passeggino, lei si concede uno snack e, tra un passo e l'altro, fa capolino un pancino che sembra dirla lunga sui progetti familiari della coppia. I due si sono sposati lo scorso marzo in una cerimonia privata in provincia di Milano. In autunno si attendeva una festa più sfarzosa magari in Sicilia e invece, pare che la Caracciolo e Vieri abbiano sorpreso tutti con una nuova cicogna in volo. Secondo Chi, si tratterebbe ancora di un fiocco rosa...