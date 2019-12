Costanza Caracciolo in esclusiva a "Verissimo": "Sono incinta. Aspetto una femmina"

Costanza Caracciolo parla per la prima volta a "Verissimo" della sua nuova maternità e in esclusiva rivela il sesso del futuro secondogenito: "Aspetto una figlia femmina. Siamo felicissimi, non vediamo l’ora!" A Silvia Toffanin racconta di aver voluto aspettare il giusto tempo per annunciare la notizia pubblicamente: "Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché tre mesi sono troppo pochi. Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza".