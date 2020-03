Famiglie ritrovate, guarda i figli dei vip rimpatriati: dalla Marcuzzi alla Parodi

L’ansia del coronavirus e il terrore di non riuscire a rimpatriare i figli all’estero per motivi di studio. Molti vip sono stati col fiato sospeso tra voli cancellati e frontiere chiuse. Poi finalmente li hanno riportati a casa e… messi in isolamento per 15 giorni. Ne sanno qualcosa Alessia Marcuzzi che aveva il primogenito a Londra e Cristina Parodi, le cui figlie Benedetta, 23 anni, e Angelica, 18, sono rientrate dalla capitale inglese. Ma non solo…

La Marcuzzi ora vive con Tommaso Inzaghi, rientrato da Londra dove studia business. Anche Massimo Ghini ha riportato in Italia la figlia Margherita, 21 anni, che studia a Londra. “Siamo riusciti a trovare il biglietto… L’abbiamo mandata a prendere in aeroporto perché non potevamo nemmeno uscire e non ci siamo nemmeno abbracciati. E’ stata messa in quarantena in camera sua, preventivamente igienizzata” racconta l’attore al settimanale Chi.

Avventura ancora più rocambolesca quella di Nancy Brilli, che è andata a trovare il figlio a Londra e si è trovata chiusa in casa in attesa che lui facesse l’ultimo esame di persona (perché ancora in Gran Bretagna non si avvertiva il pericolo coronavirus), per poi riuscire a prendere un volo per Roma. Ora sono entrambi in quarantena, ma a Roma.

Elena Sofia Ricci ha avuto non poche difficoltà a riportare a casa dalla Colombia la figlia Emma Quartullo, 24 anni. E che dire di Luca Cordero di Montezemolo? Ha potuto rimpatriare la figlia Guia, 18enne studentessa in Gran Bretagna, ora in isolamento a Roma. E’ andato per il meglio anche il rientro di Caterina De Angelis, figlia di Margherita Buy, anche lei studentessa in Inghilterra.

