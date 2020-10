L'autunno bollente delle vip, guarda come seducono in lingerie

L'estate è stata archiviata da un pezzo, e i bikini sono tornati nell'armadio in attesa del prossimo anno. Ma il cambio di stagione non è un buon motivo per rinunciare alla seduzione social. E così via i costumi striminiziti e avanti lingerie piccante: tra pizzi e trasparenze, tanga e balconcini l'autunno delle vip è più bollente che mai.

Chiara Ferragni ha annunciato la gravidanza e per far vedere bene il pancino che cresce ha postato uno scatto con addosso solo slip minuscoli e reggiseno. Poi con mamma Marina Di Guardo e le sorelle Francesca e Valentina si è concessa un tè "caldo" in lingerie: sono una più in forma dell'altra. Per restare in tema "famiglia", Belen e Cecilia Rodriguez si sfidano a colpi di biancheria: la prima gioca facile con il push-up, l'altra punta sulle gambe.

"Ogni tanto la vostra Salemina prova a fare la sexy" scrive Giulia Salemi, dando prova di riuscirci benissimo. L'influencer posta scatti in cui posa da diva indossa intimo di pizzo da perdere la testa. Non sono da meno Elisabetta Canalis, con il fisico scolpito in bella mostra, e Melissa Satta che sfoggia il décolleté e gli addominali scolpiti. Raffaella Fico mostra le curve mentre si rotola tra le lenzuola, Martina Stella più maliziosa che mai apre la giacca e mostra la biancheria. Poi ci sono Cristina Marino, Bar Refaeli, Justine Mattera... guardale tutte nella gallery.

