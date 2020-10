Martina Stella non smette di sedurre i follower. La sua pagina social è un'escalation di sensualità che conquista ogni giorni migliaia di cuori. Bellissima e provocante, posa sul letto con addosso solo la lingerie sotto la giacca mettendo in mostra con grazia e un po' di pepe il suo fisico da sballo.

Martina Stella da perdere la testa, sul letto in giacca e lingerie 1 di 29 Instagram 2 di 29 Instagram 29 di 29 Instagram 29 di 29 Instagram 29 di 29 Instagram 29 di 29 Instagram 29 di 29 Instagram 29 di 29 Instagram 29 di 29 Instagram 10 di 29 Instagram 11 di 29 Instagram 12 di 29 Instagram 13 di 29 Instagram 14 di 29 Instagram 15 di 29 Instagram 16 di 29 Instagram 17 di 29 Instagram 18 di 29 Instagram 19 di 29 Instagram 20 di 29 Instagram 21 di 29 Instagram 22 di 29 Instagram 23 di 29 Instagram 24 di 29 Instagram 25 di 29 Instagram 26 di 29 Instagram 27 di 29 Instagram 28 di 29 Instagram 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Martina Stella mostra le curve e accende l'estate

Martina si adagia tra i cuscini, gioca con i capelli, si allunga a pancia sotto mettendo in mostra il alto B, poi apre la giacca e mostra sorridente le curve perfette. I follower sono in estasi e i commenti si sprecano: "Bellissima", "Sei una favola", "Sei una dea", scrivono i fan colpiti dal suo splendore. La Stella è un'esplosione di femminilità e sex appeal, gioca con la seduzione senza esagerare ma non si tira indietro se c'è da mettere in mostra qualche centimetro di pelle.

LEGGI ANCHE >Martina Stella sempre più scatenata: prima senza maglietta, poi scopre le cosce

Sono passati già 19 anni da quando ha esordito al cinema con l'ultimo bacio e da allora è nel cuore degli italiani. Dal 15 ottobre è di nuovo sul grande schermo con "Lockdown all'italaina", nuovo film di Enrico Vanzina. Nelle sotrie di Instagram invita i fan a godersi lo spettacolo e lancia un appello a raggiungere le sale senza timore: "I cinema sono aperti e sono luoghi sicuri. Andate al cinema, si può e si deve. Il cinema è importante".

Potrebbe interessarti anche: