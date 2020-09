Martina Stella sempre più scatenata: prima senza maglietta, poi scopre le cosce Instagram 1 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

"'Lascio agli altri la convinzione di essere i migliori. Per me tengo la certezza che nella vita si può sempre migliorare'. Questa frase della grande Marylin mi ha sempre colpito" scrive Martina a corredo delle foto in topless. Poi rilancia e si lascia fotografare in versione femme fatale, con un vestito leggerissimo che le scopre la schiena e scivola sulle forme, mentre con malizia scopre le gambe.

Un'esplosione di femminilità e sex appeal, che nel privato si trasforma in tanta dolcezza e tenerezza. Con la figlia Ginevra, la Stella è una mamma attenta e presente. Insieme a lei, appena tornata a scuola, ha intrattenuto i follower con siparietti divertenti su gioie e dolori della didattica a distanza. Ora il tema è il rientro in classe: le risate non mancheranno di certo.

