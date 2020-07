Martina Stella in bikini tra “segni” bianchi e ombelico allungato

Adora indossare gli shorts e per questo l’abbronzatura finisce per essere a “misura” di pantaloncino e quando infila il costume il tatuaggio bianco le copre i fianchi. E che dire dell’ombelico? Il suo ha una forma allungata, tanto che qualcuno pensa sia modificato con photoshop. Ecco i dettagli particolari della sexy e bellissima Martina Stella, che i follower non perdono di vista.

Il buongiorno in canotta e shorts, il caffè sensuale con vista sulle curve dell’attrice, lo shooting in piscina con i bikini mozzafiato, i siparietti divertenti e ironici con la figlia e workout imperdibili per mantenersi in forma e sbirciare il suo corpo sensuale. Martina Stella dal lockdown in poi ha inaugurato una nuova stagione professionale completamente social.

Non solo dietro il piccolo e grande schermo, se la cava meravigliosamente anche sui canali social. E così la sua giornata scandita da tik-tok, allenamenti, siparietti casalinghi è diventata un appuntamento fisso per i fan. Negli ultimi post è in due pezzi. Mostra i dettagli della sua sensualità e i suoi segni particolari in un crescendo di like.

