Martina Stella “mascherata” per la passeggiata romana col marito

In casa è spigliata, sorridente e sensuale, ma per la passeggiata romana in compagnia del marito Andrea Manfredonia e della figlia Ginevra, Martina Stella sceglie di “mascherarsi” a dovere. Protezione sul viso, jeans, tshirt e sneaker si aggira velocemente per le strade del centro con la bimba in monopattino. Sorride ai flash, ma va di fretta. Del resto sui social insiste con i fan: “Piano piano i miglioramenti si vedono, ma continuiamo a rispettare le norme igienico sanitarie per combattere il Covid”.

In questo lungo periodo di isolamento l’attrice 35enne si è divertita a posate siparietti ironici con la figlia, workout sexy e momenti di vita quotidiana tra sex appeal e divertimento. Su Tik Tok è diventata impareggiabile e i suoi sketch con Ginevra sono un appuntamento fisso per i follower. Qualche giorno fa Martina ha postato il suo look e ha scritto: “È fantastico tornare ad uscire e indossare i miei vestiti e i miei accessori preferiti”, ma ha anche scritto: “Pronti a vivere la fase 2 con la speranza che i miglioramenti continuino. Uniti ma distanti, rispettiamo le indicazioni per il nostro bene e il bene di chi amiamo. Intanto sto preparando tante sorprese per voi… seguitemi sulle stories e su tik tok ! Ci sarà da divertirsi”.

E poi arrivano le immagini bollenti in bikini in piscina. Fisico da urlo, la Stella mostra le sue curve e scrive: “Le belle giornate sanno sempre più di estate… Mettono tanta felicità, ma in questa fase 2 dobbiamo continuare a lottare per ottenere risultati migliori”. E ancora: “Tanta voglia di estate e di godersi le belle giornate… in attesa di tornare alla normalità, rispettando le norme igienico- sanitarie per il bene di chi amiamo. Sarà il nostro buon senso a far la differenza! Non è finita la lotta contro questo mostro di virus. Il ritorno a vivere la nostra quotidianità in totale sicurezza dipende da noi e dal rispetto delle norme”.





