Sensuale e irresistibile, ma non solo anche ironica, divertente e piena di vitalità ed energia, tanto da regalare ai follower in quarantena una scarica di adrenalina incredibile. Martina Stella stupisce con mise provocanti, balletti improbabili, siparietti divertenti e allenamenti bollenti. L’attrice nella sua casa romana propone momenti simpatici e assurdi di convivenza domestica, ma ci sono anche foto da perdere il fiato.

Martina Stella fa impazzire i fan tra tik tok, allenamenti e scatti hot Tgcom24 1 di 24 Instagram 2 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 10 di 24 Instagram 11 di 24 Instagram 12 di 24 Instagram 13 di 24 Instagram 14 di 24 Instagram 15 di 24 Instagram 16 di 24 Instagram 17 di 24 Instagram 18 di 24 Instagram 19 di 24 Instagram 20 di 24 Instagram 21 di 24 Instagram 22 di 24 Instagram 23 di 24 Instagram 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Durante la giornata riesco sempre a ritagliare del tempo per il mio benessere, necessario per riprendere nuove energie. Con pazienza e speranza continuiamo a resistere per un nuovo futuro” scrive l’attrice mostrando tre immagini ad alto tasso erotico che la ritraggono in reggiseno e culotte con l’asciugamano in testa.

Leggi anche>Genitori in quarantena: dalla Stella alla Fabiani guarda cosa s’inventano

In questo periodo di quarantena, la Stella si è improvvisata attrice social organizzando scenette su Tik Tok insieme alla figlia Ginevra, anche lei bravissima a recitare i momenti di vita quotidiana tra compiti e siparietti con la mamma. Le due sono seguitissime e ogni giorno si inventano un nuovo sketch. Durante la giornata alterna allenamenti sensuali in salotto da seguire con attenzione a un buongiorno sexy in cucina col caffè a fotografie imperdibili.

Leggi anche>Martina Stella sveglia i fan con un ballo bollente

I messaggi per i fan sono sempre positivi: “I ricordi belli dei posti visitati o delle cose semplici come stare al mare, oggi ci devono dare forza e speranza che presto torneremo a riviverli, dando loro un valore prezioso – scrive mostrando una fotografia in bikini - Inizia la fase 2: i dati migliorano dobbiamo continuare a lottare, restare uniti ma ancora distanti”. E ancora scrive: “Giorno dopo giorno ci rendiamo conto che il mondo attorno a noi cambia e sono certa che tutti, uniti mostreremo la nostra forza per affrontare la nuova realtà. Ad oggi i dati, poco a poco, migliorano ma non possiamo mollare, dobbiamo continuare a lottare. Sempre positivi ma rispettosi delle norme”.

E poi la riscoperta dei social da parte della Stella che ogni giorno usa Instagram, Tik Tok e scrive: “Sembra di vivere in un film, ma non lo è. Questa è la realtà e dobbiamo affrontarla con coraggio, speranza e soprattutto pazienza. Vi siete mai chiesti cosa sarebbe successo se una tale situazione la avessimo vissuta senza i mezzi tecnologici?”. E infine spiega postando scatti bollenti in reggiseno: “Torneremo ad esser spensierati, a sorridere, a vivere la nostra vita in totale normalità ma più consapevoli dei nostri valori e della nostra forza”.



Ti potrebbe interessare: