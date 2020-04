Martina Stella sveglia i fan con un ballo bollente

La giornata di Martina Stella si preannuncia pepata. L'attrice dà il buongiorno ai fan con un siparietto sexy via Instagram, bollente come una tazza di caffè. Con un micro top che le sottolinea il seno, la pancia nuda e degli shorts inguinali, si cimenta in una danza scatenata e seducente che dà la sveglia ai follower, perfetta per iniziare la giornata con la giusta carica, anche se chiusi in casa.

Anche in quarantena, Martina è sensuale come sempre e il ballo del mattino è ormai un appuntamento fisso con i suoi ammiratori. Appena sveglia, in diretta dalla cucina di casa sua, sfoggia mise piccanti e ancheggia a tempo di musica. "Torneremo ad esser spensierati, a sorridere, a vivere la nostra vita in totale normalità ma più consapevoli dei nostri valori e della nostra forza. Oggi non possiamo mollare, dobbiamo andare avanti lottando e cercando di esser sempre positivi", scrive in un post, cercando di dare la giusta motivazione a chi la segue sui social. A corredo del messaggio di incoraggiamento, una serie di scatti in cui posa in reggiseno e con pantaloni aderenti che evidenziano tutte le curve del suo corpo.

Se su Instagram mostra il suo lato più provocante, su TikTok mette a nudo la sua anima più leggera e giocosa. Insieme alla figlia Ginevra (7 anni, avuta dall'ex compagno Gabriele Gregorini) si cimenta in video simpatici e divertenti in versione "mamma disperata": dai compiti alla ceretta fino alle coreografie con la sua piccolina.