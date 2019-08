Sole e relax per Martina Stella, in spiaggia in Versilia il con marito Andrea Manfredonia e con la figlia Ginevra. L'attrice sfoggia un corpo stupendo, messo in risalto dai pantaloncini fluo e dal reggiseno luccicante. Quando vede i paparazzi sorride e gioca con loro, prestandosi per qualche scatto più sensuale.