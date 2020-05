Martina Stella provocante e sensuale sgrida i fan: "Usate il buonsenso"

Martina Stella ci ha proprio preso gusto a sedurre via Instagram. E così sulla sua pagina social arrivano, uno dopo l'altro, una serie di scatti bollenti che lasciano a bocca aperta. Décolleté prorompente in primo piano e labbra languidamente dischiuse, l'attrice attira l'attenzione e ne approfitta per lanciare ai follower un appello importante: "Sarà il nostro buonsenso a fare la differenza! Non è finita la lotta contro questo mostro di virus".

"Pronti a vivere la Fase 2 con la speranza che i miglioramenti continuino. Uniti ma distanti, rispettiamo le indicazioni per il nostro bene e il bene di chi amiamo", scrive la Stella sui social per invitare chi la segue ad essere prudente in un momento molto delicato. E continua in un altro post: "Il ritorno a vivere la nostra quotidianità in totale sicurezza, dipende da noi e dal rispetto delle norme".

Martina ce l'ha messa tutta per rendere leggera la quarantena dei follower. Puntuale come un orologio, ogni mattina qualche minuto prima delle 8 dà il buongiorno a tutti con un balletto sexy postato nelle storie. In top e pantaloncini ancheggia sinuosa a favor di camera, bollente come il caffè che offre virtualmente ai fan. Poi pubblica foto piccanti, con pose hot che infiammano i commenti.

Anche su tik tok è scatenata, e i siparietti con la figlia Ginevra sono diventati un appuntamento imperdibile. La mamma e la bambina mettono in scena gag divertenti, tra surreali lezioni online e momenti di "ordinaria follia" casalinga. Si divertono e, nel frattempo, regalano momenti di buon uomore ai follower che non si perdono neanche un fotogramma.

