Martina Stella è la pin-up più sexy dell’estate

Shorts inguinali e top che faticano a coprire il seno per il sexy buongiorno, bikini intriganti e passo da pantera per la “vasca” sul bagnasciuga, smorfie e mosse sensazionali per i balletti di Tik-Tok. Martina Stella è la pin-up dell’estate con i suoi siparietti ironici e sensuali e per le pose che lasciano senza fiato. L’attrice 35 anni, sposata con Andrea Manfredonia, è uno schianto.