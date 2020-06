Durante la quarantena, Martina Stella ha intrattenuto i follower con balletti provocanti e Tik Tok divertenti direttamente da casa sua. Ora che si può uscire, ha aggiunto la spiaggia alle location dei suoi post, ma l'abitudine di sedurre i fan con le curve in mostra è rimasta la stessa. In bikini in riva al mare l'attrice sfoggia un corpo perfetto: lei posa maliziosa e sensuale, mandando in estasi i fan.

Per Martina Stella il buongiorno è in bikini Instagram 1 di 25 Instagram 2 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 10 di 25 Instagram 11 di 25 Instagram 12 di 25 Instagram 13 di 25 Instagram 14 di 25 Instagram 15 di 25 Instagram 16 di 25 Instagram 17 di 25 Instagram 18 di 25 Instagram 19 di 25 Instagram 20 di 25 Instagram 21 di 25 Instagram 22 di 25 Instagram 23 di 25 Instagram 24 di 25 Instagram 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Martina Stella provocante e sensuale sgrida i fan: "Usate il buonsenso"

Le frange del costume nero carezzano il décolleté e i fianchi, sottolineando il fisico da urlo di Martina. Lei è soddisfatta e si mostra all'obiettivo sfoggiando tutto il suo sex appeal. Da quando aveva 16 anni ed ha esordito nel film "L'ultimo bacio", la Stella è un'icona di bellezza e, ora che di anni ne ha 36, è più ammirata che mai: merito di un viso acqua e sapone e un corpo esplosivo.

LEGGI ANCHE >Martina Stella “mascherata” per la passeggiata romana col marito

Appena ha potuto raggiungere la spiaggia, l'attrice toscana non ha perso tempo: "Siete stati già al mare?" chiede curiosa ai suoi fedeli ammiratori, e intanto regala scatti in costumini sexy o in abiti succinti. Da casa, invece, continua a dare la sveglia con i suoi balletti. Fare colazione con i fan per lei è ormai diventata un'abitudine e, ancora in pigiama, si scatena davanti all'obiettivo e carica i fan con un caffè e movenze provocanti. Si èuò iniziare la giornata meglio di così?

Potrebbe interessarti anche: