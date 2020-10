Raffaella Fico in slip e reggiseno sul letto è una sex bomb

Bella e provocante come non mai, Raffaella Fico regala ai follower una serie di scatti da perdere la testa. Distesa sul letto in lingerie di pizzo mette in mostra tutte le sue grazie, dalle gambe perfette al décolleté prosperoso. I fan sognano e i commenti si sprecano...

Gli ultimi scatti social di Raffaella sono una vera esplosione di sensualità, con lei che si esibisce sul letto in pose sinuose e ammalianti. Il reggiseno contiene a stento il suo seno bombastico, il tanga regala scorci bollenti sulla pelle nuda e lei con maestria si fa ammirare, condendo il tutto con sguardi sognanti. I follower sono in estasi davanti al suo spettacolo e si lasciano andare in apprezzamenti, spesso anche sfacciati e volgari.

Che Raffaella sia una vera sex bomb non è una novità. Da quando è entrata nella casa del "Grande Fratello" nel 2008 ha rubato i cuori di milioni di italiani con le sue curve pericolose e il suo sorriso malizioso. Ha incuriosito i pettegoli con i suoi amori travagliati, dalla chiacchieratissima storia con Mario Balotelli al matrimonio mancato con Alessandro Moggi, passando per il flirt con Cristiano Ronaldo. Dopo un periodo non facile, tra le braccia di Giulio Fratini ora è di nuovo serena e anche la sua voglia di sedurre e ammaliare ha trovato nuova linfa... almeno a giudicare dai suoi post social.

