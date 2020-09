Il lato B della ex Lady Balotelli lascia senza fiato i follower. Raffaella Fico posa in lingerie e i fan impazziscono davanti alle curve mozzafiato della showgirl. Con lei c’è il neofidanzato Giulio Fratini che in uno scatto social lascia intravedere di essere a pochi passi da lei. Entrambi davanti all’obiettivo e senza mai perdersi di vista.

Raffaella Fico in lingerie lascia tutti senza fiato Tgcom24 1 di 22 Instagram 2 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

La foto in bianco e nero è ad alto tasso erotico: Raffaella indossa tacchi vertiginosi, slip in pizzo e una maglia trasparente e velata che lascia correre l’immaginazione. I riccioli le coprono metà schiena e non si capisce se indossi il reggiseno o no. “Che bel panorama”, “Perfezione assoluta”, “favolosa” scrivono i fan in delirio.

Leggi anche>Raffaella Fico irrefrenabile, nell’ultimo post è tutta nuda



In un secondo scatto la Fico appare seduta sul letto con un completo in pizzo nero che risalta il suo décolleté florido. Tra i tag anche quello al suo principe azzurro, presente anche lui durante lo shooting hot.

Raffaella Fico a Mykonos, immagini vietate ai minori Tgcom24 1 di 23 Instagram 2 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 10 di 23 Instagram 11 di 23 Instagram 12 di 23 Instagram 13 di 23 Instagram 14 di 23 Instagram 15 di 23 Instagram 16 di 23 Instagram 17 di 23 Instagram 18 di 23 Instagram 19 di 23 Raffaella Fico Instagram 20 di 23 Instagram 21 di 23 Instagram 22 di 23 Instagram 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: