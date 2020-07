Raffaella Fico irrefrenabile, nell’ultimo post è tutta nuda

Il nuovo amore appena sbocciato ha fatto riscoprire a Raffaella Fico la voglia di sedurre e provocare. Dopo gli scatti social in costume con lato B in primo piano, la ex gieffina abbandona ogni pudore e posa tutta nuda. Con la nuova foto postata su Instagram lascia i follower senza fiato. A gambe aperte nella vasca da bagno copre il seno con le mani mentre un po' di schiuma le nasconde a malapena le parti intime. Lo sguardo rivolto allo specchio completa il quadretto a luci rosse.