Raffaella Fico a Positano tra fidanzato e pose hot

In vacanza a Positano, Raffaella Fico non nasconde più nulla: né il suo amore per l'imprenditore Giulio Fratini, né il suo corpo strepitoso. In bikini sul terrazzo con vista panoramica sfoggia ogni sua curva, scegliendo pose sexy e ammiccanti per gli scatti da condividere su Instagram. Nelle storie invece spazio al romanticismo: posta una foto in cui prende il sole con il suo amato per ufficializzare il loro amore.