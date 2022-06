Giulia Salemi a Positano, che acrobazie hot sul gonfiabile!

LEGGI ANCHE >>>

In vacanza a Positano con un gruppo di amici, Giulia proprio non ce la fa a salire sul gonfiabile per rilassarsi un po' in piscina. I tentativi sono tanto numerosi quanto infruttuosi: si dà la spinta e si aggrappa ma la meta sembra sempre più lontana. Intanto il suo fidanzato Pierpaolo la incita e la filma, indugiando sulle forme sinuose dell'influencer enfatizzate dal costume provocante.

"E dopo i tuffi inizia una nuova saga" scrive la Salemi, che ride a crepapelle della propria goffaggine. Le sue peripezie incuriosiscono i follower, più per le pose sexy che per vedere l'esito dell'avventura. Alla fine, comunque, la tenacia di Giulia viene premiata e può distendersi sul gonfiabile per godersi un po' di meritato relax dopo tanta fatica.