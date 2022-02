Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, passeggiata con scivolone in centro a Milano

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono il ritratto della felicità mentre passeggiano a Milano con il loro Prince Valiant al guinzaglio. Grandi sorrisi e tanta complicità tra loro, che formano una delle coppie più amate dello showbiz. Pierpaolo è casual in nero e sneakers bianche, Giulia sceglie camicia di seta, jeans, cappotto e sandali con il tacco alto. Un look traditore, visto che mentre si china per coccolare il cucciolo l'influencer inciampa sul soprabito: una piccolo incidente che non le toglie il buonumore.